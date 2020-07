Coronavirus: AB Aviation programme deux vols de rapatriement à Dar-Es-Salam et Antananarivo

Quand les résidents de Mayotte bloqués à Moroni ne savent plus à quel saint se vouer, les Tabzaniens et autres Malgaches voient leur souffrance d’abréger. La compagnie comorienne AB Aviation projette en d’organiser le 21 juillet prochain deux vols de rapatriement pour les nationaux au départ et à destination de Dar-Es-Salaam et Antananarivo. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, chaque passager devra obligatoirement être muni d’un masque à l’enregistrement et à bord ainsi que d’un test PCR négatif au Covid-19, a annoncé la compagnie dans un communiqué publié ce 18 juillet. Attention, ces vols ne pourront s’effectuer que sous réserve d’autorisations gouvernementales.