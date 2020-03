Coronavirus : Adresse à la Nation du Président de la République

Beit-Salam (6 mars 2020).

Comoriennes,

Comoriens,

Mes chers compatriotes.

Le 07 janvier 2020, après la notification d’une flambée de cas de syndrome respiratoire dans la ville de Wuhan, les autorités chinoises ont confirmé qu’un nouveau cas de virus, de la famille du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, sévissait dans plusieurs villes de la Chine.

Au vu de l’évolution de l’épidémie, l’OMS a, le 30 janvier 2020, déclaré l’urgence de Santé Publique de Portée Internationale.

A la date d’aujourd’hui, 93 090 cas ont été enregistrés dans le monde dont 80 422 cas seulement en République Populaire de Chine et un total de 2 984 décès.

Selon les dernières informations en notre possession, 89 pays et territoires sont touchés, parmi lesquels huit (8) du continent Africain.

A l’heure actuelle, aucun cas n’a été enregistré dans notre pays.

Toutefois, nous savons que nous sommes une communauté très mobile et qui se trouve dans tous les coins du monde.

Nous nous déplaçons fréquemment, soit pour les études, soit pour les soins de santé, les affaires ou les visites familiales.

Pour cela, nous avons le devoir, chacun en ce qui le concerne, d’observer la vigilance, la prévention et la surveillance.

Dores-et-déjà, des mesures de renforcement de la surveillance au niveau des points d’entrés dans le pays ont été prises et les outils de sensibilisation ont été multipliés.

Le Gouvernement a mobilisé les premières ressources avec les partenaires bi et multilatéraux, élaboré un plan et une feuille de route pour la préparation, la prévention et la riposte contre le CoViD-19.

Je me dois de remercier à tous nos partenaires au développement, pour leur appui à nos efforts.

Pour les jours et semaines qui viennent, les autorités politiques, administratives et sanitaires vont intensifier les mesures déjà en vigueur, notamment :

– la sensibilisation de la population

– La surveillance dans nos ports et aéroports,

– La mise en place des sites d’isolement et de quarantaine

– Les capacités de diagnostics des cas éventuels.

Nous devons également envisager un changement dans nos comportements et nos rassemblements.

Face à cette situation d’urgence mondiale, nous devons toutes et tous en tant que citoyennes et citoyens, rester très vigilants dans nos communautés et dans nos foyers.

Prêtons attention et conformons-nous aux recommandations des professionnels en charge de la gestion de cette épidémie, respectons encore plus les règles d’hygiène et adoptons les bons réflexes en cas de symptômes.

Avant de clore, j’adresse mes encouragements au Gouvernement et au Ministère de la santé en particulier, pour leur mobilisation sans faille, en vue de nous épargner de cette maladie.

Enfin, prions pour qu’Allah assiste les pays frères et amis qui font face déjà à cette épidémie et pour qu’Il protège l’Union des Comores et sa population.

Je vous remercie.