Coronavirus : Appareil Pcr, fantasme ou réalité ?

L’appareil Pcr bouleverse la confiance des autorités sanitaires et les citoyens. Au point que cet appareil est trop critiqué et redouté de son opération, fait-il de l’ombre ? Toutefois, le laboratoire Inrape rassure que cet appareil est bel et bien opérationnel.

Le scénario est presque là. Entre l’appareil de dépistage, les autorités sanitaires et la population, il y a de l’ombre. Réceptionné par le gouvernement comorien et les autorités mises en place pour la gestion de la crise sanitaire, le Pcr est installé à Inrape. Il fallait attendre quelques jours pour son installation. Est-il opérationnel ? Est-il en bon état ? Le responsable de l’Inrape confirme que l’appareil Pcr est opérationnel. « L’appareil de dépistage est opérationnel. Certes, il manquait des logiciels mais actuellement, le Pcr est opérationnel », rassure le directeur de l’Inrape.

Combien de tests depuis l’installation du Pcr ? Le directeur se réserve de tout commentaire. Cet appareil rame-t-il en pont ? Le casse-tête de l’appareil Pcr. Autant que les autorités sanitaires ne communiquent pas sur le nombre de personnes dépistées depuis l’installation du « fameux » Pcr, les citoyens sont aux abois. Des autorités également aux abois.

Des efforts ont pourtant été consentis jusqu’à l’achat de cet appareil. Un appareil qui se joue entre le fantasme et la réalité. Rien n’est rassurant quant à son opération. Le désarroi du peuple. Et tout le monde dans le qui-vive. Apprendra-t-on que l’appareil de dépistage manque d’accessoires. L’appareil Pcr bouleverse la confiance des autorités sanitaires et les citoyens. Au point que cet appareil est trop critiqué et redouté de son opération, fait-il de l’ombre ?

KDBA / Al Fajr