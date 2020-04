Coronavirus: au moins un cas positif détecté par le centre d’imagerie de Docteur Soimih

Le centre d’imagerie médicale appartenant au Dr Soimih, sis à Moroni-Meck, a détecté au moins un cas de coronavirus chez un patient qui a passé au scanner. Il s’agit d’une femme d’une trentaine d’années originaire d’une localité limitrophe de Moroni. Les images de radiographie sont sans appel. Elle a le virus logé dans les poumons. Elle est conseillée de se mettre en isolement pour protéger les autres. Dès cet après-midi du dimanche 19 avril, le centre d’imagerie a annoncé se conformer aux mesures prises par le gouvernement sur ce qui est des gestes barrières. Jusqu’à maintenant les autorités comoriennes continuent à nier l’existence du coronavirus dans le pays. Les autorités sanitaires de Mayotte ont pourtant annoncé un cas importé des trois autres îles, et révélé que le grand Mufti est décédé du coronavirus. Des informations fracassantes qui ont jeté un froid dans les relations entre Paris qui veut à tout prix que la vérité soit connue pour des dispositions adéquates, et Moroni qui veut à tout prix qu’on ne parle jamais de cas avéré pour des raisons encore inconnues. Une position plus que dangereuse puisqu’en continuant de nier, l’autorité comorienne fait ainsi le choix de laisser pour compte ses concitoyens atteints du covid-19.

La rédaction