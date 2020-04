Coronavirus aux Etats-Unis: les Afro-Américains durement touchés par la pandémie

Plus de 383 000 cas de coronavirus sont recensés aux Etats-Unis où l’on dénombre déjà plus de 12 000 morts. Les personnes âgées sont comme partout ailleurs les plus touchées, mais la communauté noire est frappée plus durement que les autres couches de la population.

L’Etat de New York, plus gros foyer américain de l’épidémie, ne publie pas de statistiques par ce que les Américains appellent « race » et ethnicité (Noir, Blanc, Asiatique, Hispanique…), une composante qui fait habituellement partie du paysage statistique aux Etats-Unis pour tous les domaines, de l’économie à l’éducation et la santé, et apparaît sur les formulaires de recensement.

Mais d’autres juridictions ont choisi de publier des chiffres qui sont alarmants : dans l’Illinois, les Noirs représentent 14% de la population mais 42% des décès de l’épidémie. A Chicago, c’est 72% des morts, alors qu’ils représentent moins d’un tiers des habitants: des disparités qui « coupent le souffle », a dit la maire de la ville, Lori Lightfoot.

Les Noirs sur représentés parmi les victimes

A Washington, 13 des 22 morts étaient Noirs. « J’ai très peur de l’impact disproportionné que ce virus aura sur les Afro-Américains », a dit ce mardi la maire de la capitale américaine, Muriel Bowser, sur MSNBC. En Caroline du Nord, 31% des morts étaient Noirs, contre 22% de la population. En Louisiane, où se trouve La Nouvelle-Orléans, la disproportion est plus grande encore: 33% des habitants sont Noirs mais 70% des morts l’étaient.

Il n’y a pas de donnée au niveau national, mais les Noirs sont sur représentés parmi les victimes de la pandémie. Les explications sont multiples : les Afro-Américains vivent en général au centre ville, dans des zones de population plus denses, ils sont plus nombreux à exercer des professions exposées, en particulier dans le secteur des services et peuvent moins travailler chez eux, rapporte notre correspondante à Washington, Anne Corpet. .

