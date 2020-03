Coronavirus : Azali Assoumani a reçu les préfets, en présence du ministre de l’intérieur

Peu après le Conseil des Ministres de ce mercredi 18 mars, le Président de la République Azali Assoumani a reçu les préfets, en présence du ministre de l’intérieur. Un seul point était à l’ordre du jour : Coronavirus.

Le Chef de l’Etat a d’abord dressé un bref aperçu de la situation dans le monde et dans notre pays avec ce qui se passe notamment à Mayotte. Il a demandé aux préfets de faire dans les régions le relais des décisions et des mesures prises pour faire face au coronavirus. « Je demande aux préfets et aux autorités locales de veiller au respect des dispositions et des mesures contre le coronavirus, notamment au sujet des activités culturelles, coutumières et politiques. Et en concertation avec le Moufti, nous réfléchissons aux mesures nécessaires concernant les lieux de culte » a dit le Président de la République. Puis le Président Azali a informé les préfets de l’ordre donné au Chef d’Etat Major ce matin de prendre les dispositions nécessaires sur l’ensemble du territoire pour faire respecter les dispositions anti-coronavirus.

Les préfets ont montré au Président de la République leur disponibilité pleine et entière à faire respecter les décisions de l’Etat sur l’ensemble du territoire. Ils ont cependant souhaité que l’Etat renforce d’une manière sensible les forces de sécurité dans leurs régions, même si pour la plupart, ils pensent pouvoir faire respecter ces décisions dans un climat apaisé et dans le respect des valeurs sociétales comoriennes.

Beit-salam