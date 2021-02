Coronavirus : Azali demande officiellement le vaccin chinois

Le Président de la République Azali Assoumani a reçu ce matin l’Ambassadeur de Chine accrédité à Moroni, pour lui remettre une lettre adressée à son excellence Xi JInping, Président de la République Populaire de Chine.

En retour, l’Ambassadeur lui a remis une lettre de remerciements du Président Xi Jinping pour le message de vœux que le Président Azali lui a adressé à l’occasion du Nouvel An chinois.

Au cours de leurs entretiens, le Président Azali Assoumani a «félicité la Chine pour le développement du premier vaccin contre la Covid 19 qui constitue une avancée significative et une grande contribution à l’humanité. »

Le Président Azali a exprimé « sa gratitude pour la livraison des premières doses de vaccins à l’Union des Comores et pour la mission d’assistance médicale et le don médical, généreusement mis à la disposition des Comores. »

Le Président Azali s‘est réjouis de « cet appui précieux », qui permettra à son gouvernement « de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie qui affecte les peuples et impacte les économies du monde et qui témoigne aussi des relations fraternelles, d’amitié et de coopération. »

Dans la lettre adressée au Président Azali, la Président Xi Jinping a rappelé que « la Chine et les Comores ont célébré conjointement le 45ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques» notant au passage que de « nouveaux succès ont été enregistrés dans divers domaines de coopération. »

Parlant du nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, le Président de la République Populaire de Chine, dit « être disposé à œuvrer de concert avec le président Azali Assoumani, en vue de porter la relation de coopération amicale à un nouveau palier au profit de nos deux pays et de nos deux peuples. »

Source : Beit-Salam (titre : Comores Infos)