Bellou regrette que ses propos soient perçus négativement.

Ce dimanche 12 avril, dans ma région, j’ai animé une réunion autour de la problématique sanitaire .

Comme tout citoyen comorien, je tenais à faire le diagnostic sur le système de la santé. Celui-ci présente des difficultés énormes et certaines faiblesses, comme d’ailleurs le système de santé du continent africain. Ce que le Chef de l’Etat a compris et tend à y apporter une amélioration notable.

Mon intention n’était donc pas de nature à froisser personne. Ni à m’attaquer au corps médical auquel j’ai beaucoup d’estime.

J’ai toujours considéré que la communauté médicale joue une importance capitale sur le bien-être de la population. Et dans ce contexte très particulier de crise sanitaire mondiale , la contribution du travail de la communauté médicale est plus que jamais nécessaire. Elle est même incontournable. Raison pour laquelle j’ai réuni les acteurs du monde médical local à une réflexion non pour blesser mais pour trouver des solutions aux problématiques sanitaires actuelles.

Il se trouve que sur les réseaux sociaux, ces propos ont été perçus négativement. Telle n’était pas ma pensée. Si jamais, les commentaires sur le diagnostic du système de la santé ont offensé le monde médical ou un de ses membres, je tiens à vous dire que je regrette mes propos très sincèrement.

Youssoufa Mohamed Ali, Bellou

