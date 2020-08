Coronavirus: Cérémonie de remise des matériaux

Ce lundi 03/8/2020 à 10h30mn,

L’ Organisation Mondiale de la Santé (O M S) apporte un appui matériel composé de kits de produits de préventions sanitaires au Ministère de l’Education Nationale , de l’Enseignement et de la recherche Scientifique. Cet appui vient à point nommé , à quelques jours des examens nationaux et permettra aux candidats de se préserver et travailler dans des conditions sereines.

L’OMS apporte sa contribution à travers la dotation de 65 sites d’Examens nationaux en dispositifs de lavage de mains, qui seront placés au niveau des entrées .

30 Sites à Ngazidja, 24 à Ndzuani et 11 à mwali .

Cet appui qui s’élève à 11 500 000 kMF Permettra de couvrir 689 Salles d’Examens dont 317 à Ngazidja, 297 à Ndzuani et 75 à Mwali , soit 14 672 Candidats au totales , repartis comme suit : 6 827 à Ngazidja, 637 à Ndzuani et 1 475 à Mwali.

Ministère de l’éducation nationale