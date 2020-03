Coronavirus : Certaines écoles suspendent temporairement les cours

Le Groupe scolaire Avenir, le Groupe scolaire Fundi Abdoulhamid ou encore l’Ecole privée franco-arabe (Epfa) ont annoncé un arrêt de cours depuis mercredi. Les élèves des établissements publics sont déjà en vacance. Le ministère de l’Education n’a pas, pour l’instant, ordonné formellement la fermeture des écoles même s’il n’exclut pas cette éventualité en fonction de l’évolution de la situation liée à la pandémie.

Des établissements scolaires ont commencé à fermer les portes temporairement, depuis mercredi, par prévention en attendant l’évolution de la situation sur la pandémie de Coronavirus. Une mesure qui intervient après l’interdiction des rassemblements et les fêtes. Certaine écoles privées anticipent la prévention même si jusqu’à présent aucun cas n’a été signalé dans les trois autres îles de Ngazidja, de Ndzuani et de Mwali.

Le Groupe scolaire Avenir (Gsa) sis à Moroni, a, par exemple, annoncé un arrêt de cours d’une semaine. Du 18 au 26 mars prochain. «A partir de midi la décision va entrer en vigueur. On a anticipé d’une journée les vacances pour les maternelles. Les élèves partent ce mercredi au lieu de jeudi», a indiqué le coordonnateur du Gsa, Nazoum.

Cette mesure urgente n’est pas sans incidence sur les examens du second trimestre. «Jusqu’en classe de seconde, il n’y a aucun problème. Les élèves avaient pu achever les examens. Par contre, ceux de la 1ère et Terminale doivent encore attendre. Nous a prévu de les faire revenir le 26 mars pour terminer le processus si d’ici là tout va bien», a poursuivi notre interlocuteur lors d’un entretien téléphonique accordé à Al-watwan.

Idem pour le Groupe scolaire Fundi Abdoulhamid qui observe depuis mercredi un arrêt de cours jusqu’à nouvel ordre, sauf qu’au Gsfa, on avait achevé les examens du deuxième trimestre. Seul examen compromis : le sixième blanc. Celui-ci était censé débuter le samedi 21 mars.

Examens interrompus

Les parents dont les enfants sont inscrits à l’école privée franco-arabe (Epfa) ont également appris dans la matinée du mercredi la fermeture de l’établissement. Les élèves qui étaient en plein examen, sont obligés d’aller se reposer pendant une semaine. Retour le jeudi 26 mars.

L’école maternelle Mouyinati a pris la même mesure. L’autre établissement privé qui a suivi le mouvement est le lycée de la Pléiade. Alors qu’ils n’avaient pas encore débuté les examens, les élèves se trouvent dans l’obligation de rester chez eux. La direction a fixé au 30 mars, date de la reprise des examens. Contrairement aux autres, établissements, l’école Mouigni Baraka n’a pas interrompu le déroulement des examens. Ils prendront fin demain, vendredi pour la majorité des classes.

Le ministère de l’Education n’a pas, pour l’instante, ordonné la fermeture des écoles. Toutefois, d’après le coordonnateur de l’Igen au niveau de Ngazidja, Moussa Abdallah Moumine «nous avons organisé des descentes sur le terrain pour demander aux écoles de respecter scrupuleusement le calendrier scolaire que le ministère de l’éducation en début d’année».

Les établissements publics et privés doivent respecter la note de rappel en date du 14 mars et signée par le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, Daroussi Bacar. Selon ce document qui s’inspire de l’arrêté, la rentrée de l’année scolaire 2019-2020, le congé intermédiaire pour le second trimestre devrait débuter le 16 pour prendre fin le 25 mars.

«Nous avons donc exhorté les écoles à suivre à la lettre ce calendrier. Une sorte de rappel à l’ordre. Entre temps, nous prendrons des mesures ultérieurement tout dépend de l’évolution de la situation», a ajouté le coordonnateur Moussa Abdallah Moumine. Selon lui, l’Université des Comores pourrait être contrainte de fermer ses portes dans les prochains jours.

Abdou Moustoifa/ Alwatwan