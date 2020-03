Coronavirus: cet enseignant appelle à une désobéissance des mesures de prévention

Enseignant et cadre du ministère de l’éducation nationale, Abdou Mbae Djoumoi lance un appel à tous les fidèles musulmans de rouvrir les mosquées contrairement à la décision du chef de l’Etat qui a décidé leur fermeture pour limiter les dégâts de l’épidémie de coronavirus bien qu’elle n’est pas encore signalée aux Comores. Pour lui, accepter de fermer les moques revient à admettre que « l’islam est un virus ». Ci-dessous son message intégral posté sur son mur Facebook ce samedi👇

« Appelle à une désobéissance civile.

Comoriens musulmans, les mesures prisent par le gouvernement pour faire barrage à l’entrée du coronavirus dans le pays tel que la fermeture des frontières sont à saluer.

Tout fois rien de malheur n’arrive à un peuple qu’après un débordement des péchés et la seule solution c’est de se retourner envers le créateur et plaider sont pardon, et sa miséricorde.

Les chinois ont qualifié l’ISLAM de virus.

Les Européens considère l’ISLAM et la prolifération des mosquées dans leurs territoires comme un malheur.

Avec ce châtiment divine de coronavirus qui touche la planète toute entière, les musulmans acceptent avec courage que les mosquées sont les épicentres du coronavirus synonyme que c’est vrai l’islam est un virus. C’est une faute grave de déployer la police dans les villes et villages rien que fermer les mosquées au même moment toutes les lieux de rencontre sont sans restriction, Quelle paradoxet hypocrisie des nos dirigeants religieux et politique.

Pour quoi n’est pas imposé qu’à chaque entré d’une mosquée placé de l’eau savonneuse au javel et laver les main avant d’entré? Ou bien qu’à chaque personne doit porter un masque en entrant dans la mosquée?

J’appelle à tous les musulmans de réouvrir les mosquées, et proposer des solutions simples et pratique qui vont empêcher la contamination, tel que :

*** placer es seaux remplis d’eau savonneuse au javel pour chaque fidèle lave les mains avant d’entrer;

*** Chaque fidèle dois faire l’ablution chez soit;

**** Chaque fidèle porte un cache nez à la mosquée

Je pense que des telles mesures éviterons tout possibilité de contamination au cas où le virus est dans le pays et ensemble plaidé la Clémence et la miséricorde de DIEU pour nous épargné de cette châtiment »