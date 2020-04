Coronavirus : communiqué du syndicat national des journalistes aux Comores

En ce jour du jeudi 30 avril 2020, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a annoncé le premier cas d’infection au Covid-19 sur le territoire national.

De ce fait, le Syndicat national des journalistes aux Comores (Snjc) appelle les journalistes à la vigilance et au respect des mesures de prévention en vue de se protéger.

Comme nous l’avons annoncé dans notre précédent communiqué, dans cette crise sanitaire sans précédent, les journalistes, à l’instar des médecins, des ambulanciers et des agents des forces de l’ordre et de sécurité sont appelés à se trouver sur la ligne de front, leur devoir à eux étant bien entendu d’informer la population de l’évolution de la pandémie, entre autres.

Et de ce fait, le Syndicat national des journalistes aux Comores exhorte les responsables des médias à :

– fournir les produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que les équipements de protection sanitaire dont les bavettes médicales sur les lieux de travail des journalistes ;

– assurer le transport des journalistes afin de leur éviter d’emprunter les transports en commun, source probable de contamination ;

– privilégier les interventions téléphoniques ou par vidéoconférence avec les personnes sources au lieu de les inviter sur les plateaux TV ;

– interdire la participation du public aux plateaux TV;

– tolérer le travail à distance dans certains cas.

Par ailleurs, le Snjc demande aux journalistes :

– de signaler au Syndicat tout manquement de leur établissement à garantir les moyens nécessaires de prévention contre le coronavirus;

– en cas de suspicion d’infection au coronavirus (fièvre, toux, température élevée … ), de contacter le 1717 et de se conformer à la procédure de l’auto- isolement sanitaire ;

– éviter le contact avec les personnes présentant des symptômes de fièvre et de toux sur le terrain, notamment dans les hôpitaux, les centres de santé, les zones frontalières, les aéroports et les ports ;

– utiliser les moyens de protection sanitaire (gants, couvre nez, gel hydro- alcoolique, savon … ) ;

– faire preuve de responsabilité et de concision dans la couverture des sujets liés au coronavirus et recourir aux autorités officielles et médicales en tant que source principale d’information ;

– se donner l’obligation de vérifier les informations avant de les diffuser ;

– s’engager à respecter les données personnelles des patients porteurs du virus et à ne pas révéler leurs identités.

Le manquement aux obligations de garantir les moyens nécessaires de protection des journalistes par les responsables des médias sera considéré par le Snjc comme une agression contre les journalistes, et le Snjc se réserve le droit de poursuivre le ou les responsables en justice.

Fait à Moroni, le 30 avril 2020