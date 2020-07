Coronavirus: communiqué sur quelques dispositions prises à l’occasion de la fête du 6 juillet

UNION DES COMORES

Unité-Solidarité-Développement

——————–

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES

INVESTISSEMENTS, ET DE L’ÉNERGIE

CHARGÉ DE L’INTÉGRATIONÉCONOMIQUE

DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

—————–

Le Coordinateur National chargé de la gestion

de la lutte contre la Covid-19

———————–

Communiqué

L’Union des Comores célèbre son 45ème anniversaire le lundi 6 juillet 2020, dans un contexte exceptionnel qu’est la crise sanitaire du Coronavirus.

Afin de permettre aux citoyens de vivre ensemble ce moment de communion de l’accession des Comores à l’indépendance, tout en respectant les consignes de prévention contre la pandémie, toutes les dispositions sont prises pour assurer une large diffusion en direct de cet événement.

Cette pandémie qui n’épargne pas les Comores impose des mesures strictes, même pour cette journée historique. Les corps constitués et les invités prendront part à la fête au stade de Hombo, lieu du déroulement de la cérémonie officielle, respectant scrupuleusement toutes les mesures barrières, notamment, la distanciation physique.

Ainsi l’Office de Radio et Télévision des Comores (ORTC), de nombreuses radios publiques et privées, la presse écrite et les médias sociaux seront présents et assureront une large couverture de la cérémonie.

La Coordination nationale de la lutte contre la Covid-19 salue l’adhésion de l’engagement communautaire, lequel a permis de limiter la propagation du virus et rappelle la nécessité de renforcer le respect des mesures barrières.

Surtout, à l’occasion de cette fête nationale de l’indépendance, elle exhorte la population à célébrer cette fête, en se conformant à l’arrêté ministériel N20/-003/MIDATI/CAB, en date du 17/03/2020, portant des mesures de préservation. Pour rappel, cet arrêté limite à 20 le nombre de participants à un rassemblement privé et interdit jusqu’à nouvel ordre « toutes les formes de rassemblement, campagnes électorales, Meetings, Toirabs, concerts, animations, discothèques et tout autre regroupement… » .

La coordination nationale recommande de partager cet instant solennel à travers les médias.