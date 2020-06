Coronavirus : Conférence de Presse de la Coordination Nationale de Lutte contre la Covid-19

La conférence de presse s’est tenue dans les locaux du Projet National de Lutte contre le Paludisme pour faire un état de lieu de la pandémie dans le pays. C’est en présence de la ministre de la santé, des responsables des 7 sous sous-commission, que le Ministre de l’Économie Président de ladite commission, a ouvert la séance. D’entrée il a déploré le manque de sérieux de certaines localités qui continuent malgré les interdits à pratiquer la prière collective, une attitude jugée contreproductive par rapport aux objectifs attendus à savoir endiguer la pandémie.

Avant les chiffres de mardi, 176 personnes ont été testées positives parmi elles, 114 sont guéries, 2 sont mortes et 60 autres en hospitalisation, heureusement aucune n’est en réanimation. Quant aux tests généralisés réclamés par la population, le Dr Youssouf Mahmoud rappelle qu’il est pratiquement impossible à l’état actuel des choses de le faire et de préciser que les moyens à leur disposition ne permettraient de tester que 10% de la population. Répondant à une question sur le couvre-feu et le chevauchement entre la police et la gendarmerie le Ministre de l’Économie de préciser qu’ il n’ya plus de malentendu et que les choses sont aux beaux fixe.

Sur le plan Économique, malheureusementaucun chiffre n’a été avancé. Le soutien aux entreprises fortement impactées par la baisse de leur chiffre d’affaire n’est toujours pas d’actualité. A la question de quel est le plan de relance du gouvernement pour accompagner les entreprises, le Ministre de tutelle a lancé un » Yapvo lesu’ala relewa » au suivant. Est ce que cela veut dire que rien n’est encore prévu?

Clamer haut que les choses vont bien ne les rendent pas autant meilleures.

Said Ahmed Badraoui/HF