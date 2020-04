Coronavirus : Des Médecins Pratiquants Ecrivent Aux Comités Scientifique Et de Prise En Charge

Nous avons reçu la visite du représentant de ces médecins. La lettre a été envoyée au Président du Comité Scientifique qui a accusé téléphoniquement réception à un des représentants des médecins. Les médecins ne se cachent pas et ne restent pas dans l’anonymat. Ils assument les propos de leur lettre et refusent d’être intimidés. Les enveloppes de la lettre envoyée au Président du Comité national et au Coordinateur National, portent les coordonnées d’un des leurs comme expéditeur. L’absence de nom sur la lettre a pour effet d’éviter que des patients des médecins, les ayant consultés ces derniers jours, ne s’inquiètent sans raison.

Les médecins insistent auprès de HaYba sur l’absence de tenues de protection. Si les tests étaient disponibles, plusieurs d’entre eux auraient demandé à les subir, du fait de leur état grippal. Ils s’inquiètent de constater une augmentation sur tout le territoire de cas de pneumopathies, sans pouvoir faire des tests.

Espérons que les propos du Coordinateur National M. Msaidie, rapportés par notre confrère Al Watwan sont l’expression d’un nouvel esprit de dialogue et de reconnaissance de la nécessité de répondre sérieusement par des données scientifiques à ceux qui s’inquiètent : « Houmed M’saïdie a tenu à montrer que personne, au

sein du gouvernement et des comités respectifs, n’imagine que nous n’aurons

pas de cas de Covid-19. «Avec la porosité de nos frontières, nous nous préparons davantage. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour faire

face à cette maladie et protéger les citoyens comoriens» »

HaYba fm