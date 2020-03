Coronavirus: des passagers confinés à Hahaya n’ont pas de chambre. Ils sont dans la cour de l’hôtel

Une quinzaine de personnes en isolement dans un hôtel situé à côté de l’aéroport international Prince Said Ibrahim. Les personnes confinées venaient de France et ont pris un vol d’ethiopian airlines.

Certains n’auraient pas de chambre et sont dans la cour. « Depuis que nous sommes là, nous n’avons vu personne, ni médecin ni autorité », a témoigné l’un d’entre eux sous couvert d’anonymat. « Nous ne sommes pas contre les mesures prises pour protéger la population du coronavirus, mais je me demande pourquoi tous les passagers du vol n’ont pas été retenus, puisque si nous sommes infectés , il est possible que certains d’entre eux le soient aussi » a t il interrogé.

Et puis, a-t-il fustigé « je confirme qu’un passager , dès son arrivée sur le tarmac de Hahaya a été accueilli par un proche du pouvoir qui l’a soustrait aux mesures de confinement édictées par le chef de l’Etat ». (Un article à lire ici👉http://www.comores-infos.net/coronavirus-des-passagers-arrives-de-france-mis-en-quarantaine-a-moroni-il-y-en-a-un-qui-pris-la-fuite/)

Effectivement, d’autres ressortissants comoriens en provenance d’Egypte ou du Sénégal ont juste vu leur température prise et sont partis.Aucune mesure n’a été prise contre eux.

Des militaires armés montent la garde devant l’hôtel. Les passeports des passagers en quarantaine ont été confisqués.

La rédaction