Coronavirus : Des ressortissants comoriens viennent d’arriver de Chine

Coronavirus : Sommes-nous suffisamment en sécurité ?

Des ressortissants comoriens viennent d’arriver de Chine où le Coronavirus a fait des centaines de morts, dont 57, rien que dans la journée du dimanche. Problème, ces compatriotes ont passé les frontières comme tout voyageur ordinaire, sans subir les contrôles sanitaires stricts qui s’imposent.

Les étudiants Comoriens basés en Chine commencent à replier le temps que les autorités de Pékin trouvent un remède au coronavirus, cette épidémie qui sévit depuis la fin de l’année et qui a déjà fait 362 morts selon les chiffres d’hier lundi. Neuf d’entre eux sont déjà arrivés à Moroni et deux autres arrivent ce mercredi. Seulement, les autorités locales n’ont pas l’air de prendre la menace au sérieux car, en effet, ces compatriotes sont entrés à Moroni sans pour autant avoir subi les contrôles sanitaires adéquats.

Dans les autres pays, les passagers entrant voient leur température prélevée par un dispositif spécial mis en place dans les frontières. Les Comores ne sont pas en reste quoique ce n’était que la semaine dernière que ce dispositif a été activé. En revanche, quand le passager vient de la Chine, épicentre du virus, c’est tout une autre paire de manches car il doit être mis en quarantaine le temps que les autorités s’assurent à 100% qu’il ne présente aucun symptôme. Ce qui n’est malheureusement pas le cas à Moroni, où l’arrivée de ces étudiants effraie même leurs familles.

Lors d’une rencontre avec le ministère des affaires étrangère, le collectif des parents des étudiants comoriens en Chine ont pointé du doigt ce manque de responsabilité. Ils reprochent en effet aux autorités de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les neuf étudiants arrivés à Moroni n’étaient pas porteurs du virus. La surprise, et elle est de taille, le ministère par la voix de son secrétaire d’État à la coopération a avoué ignorer l’arrivée de ces étudiants, se défendant que cela relevait des ministères de l’intérieur et de la santé. Peu importe, le pays n’a toujours pas mis en place un site d’isolement au niveau des frontières et cela expose toute population.

Andjouza Abouheir /LGDC