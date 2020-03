Coronavirus: deux médecins séquestrés par le patron des renseignements Fakri Mradabi

Le patron des renseignements Fakri Mradabi a coffré deux médecins depuis l’après midi de ce 18 mars. Il s’agit du docteur Hafidhou et du docteur Chamsoudine.

La raison ? Selon lui, ils sont complices de l’évasion de 4 passagers arrivés hier de France et qui ont échappé à la quarantaine. Il a même appelé le procureur de la république à ce propos afin que les médecins qu’il séquestre soient poursuivis pour complicité d’évasion. « Dr Hafidhou et Chamsoudine se trouvaient aux frontières à l’aéroport afin de prendre la température des passagers et pour s’assurer qu’ils ne présentaient pas les symptômes du coronavirus » a fait savoir un agent de l’aéroport.

Personne n’est dupe, pas même ses collègues du gouvernement. En réalité, Fakri Mradabi est devenu fou depuis que sa femme et ses enfants sont placés à l’isolement à Montelami, en réponse aux mesures prises par le chef de l’Etat pour prémunir la population de la pandémie de coronavirus (un article à lire ici👉http://www.comores-infos.net/coronavirus-la-femme-de-fakri-mradabi-est-placee-en-quarantaine/). Lesquelles mesures sont mises en application par laministre de la santé. « Fakri agit sous le coup de la colère , il est vraiment incontrôlable » a fait remarquer une source proche du dossier. « C’est dommage que ce soit quelqu’un d’aussi influent qui sape les efforts du gouvernement », a regretté notre source.

Pis encore, Fakri Mradabi ne daigne pas répondre aux coups de fil des autorités qui auraient bien aimé lui faire comprendre que coffrer des médecins ne servait à rien. Que c’est à la police et à la gendarmerie de diligenter une enquête afin de retrouver les passagers qui ont fui la quarantaine. « En aucun cas, les médecins retenus ne pouvaient faire le job de la police, ils étaient là pour une mission bien précise », laisse t on entendre.

L’affaire embarrasse le sommet de l’Etat. Surtout que personne ne parvient à faire entendre raison au colérique patron des renseignements comoriens. Celui-ci semble penser que la mise en quarantaine est réservée aux gueux. Ce que ne sont pas sa femme et ses enfants.

La rédaction