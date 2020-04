Coronavirus : Distribution de matériels et produits d’hygiène dans plusieurs endroits de l’île

Cette initiative, d’après Djaanfar Salim, est née de l’appel du président de la République à plus de solidarité pendant cette période de crise sanitaire majeure. «En mars, le président Azali nous a tous interpellés à une discipline, à la vigilance et à une prise de conscience collective face au risque de contagion massive de cette maladie

Djaanfar Salim Allaoui, le directeur régional de l’ Administration générale des Impôts et domaines (Agid) au niveau d’Anjouan, et Nourdine Midiladji, le coordonnateur de l’action gouvernementale de l’île, ont organisé une rencontre avec la presse, le mercredi à Mutsamudu, pour faire le point sur leur distribution de matériels et produits d’hygiène dans plusieurs endroits de l’île, dans le cadre de la prévention contre le coronavirus. Avaient également participé à ce point de presse des représentants du corps médical, de l’exécutif de l’île, de la gendarmerie, ou encore des préfectures.

Le matériel et produits en question sont composés de 40 pulvérisateurs, 68 cartons de savon, 50 cartons d’eau de javel, 20 grands sceaux à robinet d’une contenance de 100 litres, 60 petits sceaux à robinet, 55 brouettes, 70 pelles, 37 râteaux métalliques, une douzaine de paquets de gants, une douzaine de masques de protection et 40 balais. Ces matériels ont été distribués à des hôpitaux, des villages et quartiers. En plus de produits hygiéniques, des produits alimentaires ont également été ajoutés à l’aide qui été destinée aux détenus de la prison de Koki. D’après les distributeurs de cette aide, celle-ci n’a pas pu être évaluée financièrement, et tous ces produits seraient achetés à crédit.

Cette initiative, d’après Djaanfar Salim, est née de l’appel du président de la République à plus de solidarité pendant cette période de crise sanitaire majeure. «En mars, le président Azali Assoumani nous a tous interpellés à une discipline, à la vigilance et à une prise de conscience collective face au risque de contagion massive de cette maladie. Il a recommandé aux comoriens à plus de solidarité, afin de nous prémunir contre cet ennemi invisible. En accord avec mon frère et ami le coordonnateur, nous nous sommes consultés et entendus de passer à l’action. On s’est donné beaucoup de mal pour mobiliser ces produits», a-t-il fait savoir. Et d’ajouter : «Certes, c’est très peu, mais c’est le geste qui compte. L’on a donné suite au discours du chef de l’État, en espérant que d’autres prennent le relais.»

S.M / Alwatwan