Coronavirus : en Italie, les morgues sont saturées, « c’est très douloureux pour les familles »

Avec plus de 800 morts, l’Italie reste le pays d’Europe le plus touché par la crise du coronavirus. La mortalité dans la péninsule est deux à trois fois plus élevée qu’en temps normal. Les hôpitaux et les morgues sont débordés, alors que les funérailles publiques ont été interdites pour limiter le risque de contamination.

Face à la crise du coronavirus, désormais considérée comme une « pandémie mondiale » par l’OMS, le confinement continue en Italie. Et il se durcit même. Tous les commerces sont désormais fermés sauf pour la santé et l’alimentation. Mais ce confinement pose problème. Il n’y a plus d’obsèques organisées. Les corps s’entassent, la maladie ayant fait 827 morts dans la péninsule où l’on dénombre plus de 12.000 cas. Or, il y a désormais trop de morts par rapport aux capacités des morgues dans les hôpitaux.

