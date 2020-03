Coronavirus : « En réanimation dans 4 hôpitaux marseillais sont majoritairement d’origine comorienne »

Témoignage : Cher.e.s ami.e.s

Suite à la diffusion hier, et du partage massive, de la vidéo du Dr Hadji Slim qui tirait la sonnette d’alarme sur l’importance du nombre de patients marseillais d’origine comorienne pris en charge dans les hôpitaux de Marseille, afin de sensibiliser et prévenir la communauté, une polémique est née sur les chiffres alarmant qu’il a énoncé et notamment sur celui de 44 décès.

S’il est vrai que la précision n’a pas été clairement faite, ce qui a nourrit l’incompréhension de certain.e.s qui dénoncent un « chiffrage ethnique », « un mensonge » et « une stigmatisation », il est important de préciser que ces chiffres, qui sont fournis par l’Agence Regional de Santé (ARS) et dont j’ai pu m’en saisir (copie ci-jointe), ne concernent pas que les patients d’origine comorienne mais l’ensemble des patients atteints du Covid-19 dans la région Paca dont un grand nombre qui sont admis en réanimation dans 4 hôpitaux marseillais sont majoritairement d’origine comorienne d’où l’alerte lancée par ce médecin généraliste, qui a son officine dans le 13ème arrondissement de Marseille, et qui connaît donc bien les us et coutumes de notre communauté. Et il n’est pas le seul à avoir tiré cette sonnette d’alarme. Je vous diffuserai dans la journée une interview que j’ai pu réaliser avec un médecin qui intervient en première ligne, puisqu’il est Infectiologue, et qui dresse un constat similaire. Si certains peuvent le prendre comme étant de la stigmatisation, sachez bien, cher.e.s ami.e.s, que ces médecins veulent surtout sauver le maximum de vies en cette période de guerre contre cette ennemie invisible qu’est le Coronavirus.

Prenez soins de vous.

Ben Amir Saandi