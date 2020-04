Coronavirus : Hommage aux professionnels de la Santé…

Tribune: Médecins, infirmiers et infirmières, j’ajoute aux aides soignants et soignantes, bref ces personnes chargées à soigner les malades sont pour moi les plus chères dans ce monde. En ce moment où le monde est menacé, troublé et traumatisé par un Invisible Virus, une maladie très contagieuse et gravement mortelle, ces soignants se serrent la ceinture pour nous aider, nous traiter et nous soigner avec le Grand Risque sans faille. Ces personnels de la Santé ont choisi laisser leurs familles, leurs époux et épouses, leurs enfants et surtout leur plaisir pour enfin combattre avec cette maladie grave.

Certaines d’entre eux, ont quitter le monde grâce à cette pendemie. Paix à leurs âme. Nombreux et Nombreuses ont quitter définitivement leurs foyer conjugal en s’installant dans hôpitaux pour sauver nos malade, enfin nous sauver. La reconnaissance et les Hommages métritent sans distinction de sexe et de Race à ces cœurs aux multiples humanismes, à ces personnes importantes, très importantes. Bon nombre d’hommes et femmes se trouvent confinés dans leurs pays et leurs vies restent en ce moment dans leurs foyers conjugale. Nos soignants ne lancent qu’un seul message :

» RESTEZ CHEZ VOUS POUR ENFIN SAUVER DES VIES ».

Il suffit de regarder un journal et voir comment nos médecins, infirmiers et infirmières, nos soignants de toutes qualités souffrent sur le plan psychologique, moral et sentimental. Il suffit de d’entendre leurs mots dans les interviews et surtout ils suffit de lires dans la presse écrite leurs écrits. J’ai l’impression de dire que Dieu vous protège et qu’il vous offre une longue vie de Bonheur.

Elles sont là pour nous, des personnes au cœur spécial. Sauver nos vie, nous offrir la santé et nous éloigner des maladies… Par là grâce de Dieu bien sur, soit donc leur grand objectif. Hommage et Hommages à eux.

Un penseur avait attribué un nom à nos soignants comme étant » Les personnes sans sommeil ».

Oui, le penseur a parfaitement raison de les surnommer ainsi. Hommes et femmes sans sommeil, sans plaisir et sans loisirs j’ajoute. Des têtes très humanistes qui surveillent nos pas et nos vies sans distinction de sexe et de Race. Pour eux le cœur n’a pas de couleur. Le cœur africain a la même couleur d’un cœur européen. J’aimerais dire par là, que pour ces professionnels de la Santé, sauver une personne est leurs joies la plus profonde. C’est leur moment unique de voir leur dents, leurs sourires : c’est quand ils sont reussi à sauver une ou une malade. Voir un patient debout de son lit hospitalier. Voir une patiente en bonne santé. Mes hommages envers vous Grands Hommes et Grandes Femmes, sauveurs de vies. Je vous aime sans limite et sans regrets.

QUE LE TOUT PUISSANT VOUS PROTÈGE ET QU’IL VOUS DONNE UNE TRÈS LONGUE VIE DE BONHEUR.

MZE HALIFA Bourhane

Secrétaire d’État Civil