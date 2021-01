Coronavirus : « Ici, à Mwali, nous n’avons plus le contrôle »

Cher comoriens, nous vivons une situation alarmante sur notre île. Le Coronavirus est de plus en plus virulant ces derniers jours, comme s’il s’agissait d’une revanche après des mois d’accalmie. La première semaine nous savions que c’était une seconde vague. Nous avons alerté les responsables de la santé de Mwali. Eux, ils ont pris à la légère nos alertes. Et lorsque le président a décidé de parler, ces mêmes médecins et professionnels de la santé ont sifflé mot pour lever les mesures de prévention. Seule la raison économique prime à leurs yeux.

Notre frère Saliou, directeur national de la santé, lui il est au courant de tout ce qui nous arrive. Et pourtant il n’a rien fait pour nous aider à stopper la contagion. Un de ses proches nous a dit que le directeur de la santé ne veut pas faire peur aux mohéliens. Quelle bêtise ! Est-ce professionnel !?

De notre côté, nous sommes tous soirs dans les cimetières. Les gens meurent. Des gens bien. Dans mon cartier tout le monde est malade mai tout le monde se promène dehors. Le Croissant rouge est passé nous parler. On les a chassé car dans leurs déclarations ils se contredisent. Et à la place publique ce matin on nous dit que les chiffres ne sont pas tous dévoilés aux autorités. Pourquoi se sont les enfants de Mwali qui font mal à Mwali ? Ils attendent que leurs familles meurent toutes ? Le ministre de la santé est une anjouanaise. Ce n’est pas elle qui va mobiliser tous les partenaires pour nous. Nous n’avons même pas vu les gens de l’oms à Mwali. Le directeur Saliou est partout mais nul part. Le directeur de la santé de Mwali Sambi est invisible. Ils sont tous chez eux dans le confort.

Au secours ! Sauvez-nous ! Nous ne faisons plus confiance à ces gens qui ne viennent même pas nous consulter à domicile alors qu’ils nous empêchent de nous rendre à l’hôpital pour faute d’espace.

Riziki Halidi Badrane, Djoiezi.