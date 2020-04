Coronavirus : il pourrait ne jamais y avoir de vaccin efficace, prévient un expert de l’OMS

Apprendre à vivre avec le coronavirus parmi nous ? C’est ce que nous allons peut-être devoir faire selon David Nabarro, qui doute qu’un vaccin soit trouvé dans un avenir proche.

David Nabarro est professeur de santé publique au prestigieux Imperial College de Londres, et représentant anglais à l’Organisation Mondiale de la Santé sur le sujet du Covid-19. Et dans une interview donnée à l’hebdomadaire anglais The Observer, il douche les espoirs de ceux qui misaient sur le développement d’un vaccin à court terme pour vaincre le coronavirus et, enfin, reprendre le cours d’une vie normale. “Nous allons devoir trouver le moyen de vivre nos vies sous la menace constante du virus”, prévient-il.

