Coronavirus: la diaspora de France apporte une aide de 6000€ aux étudiants comoriens en Chine

Un geste pour le moins salutaire. La diaspora comorienne basée en France n’est pas indifférente des difficultés que rencontrent les habitants de Chine confinés chez eux à cause de l’épidémie de coronavirus. Les Comoriens de France ont une pensée particulière à leurs compatriotes. Preuve, ils ont envoyés une enveloppe de près de 6000€. Une solidarité qui n’aurait été possible sans l’engagement du journaliste Ortega qui, et on le sait tous, œuvre depuis toujours pour venir en aide aux nécessiteux.