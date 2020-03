Coronavirus : La France se prépare à laisser mourir les plus âgés qui ont moins de chance

Les personnes âgées sont très vulnérables face au coronavirus. Les hôpitaux en France commencent à être saturés. La France se prépare à faire un choix difficile comme l’Italie.

Selon un document qui s’appuie sur une donnée, le « score de fragilité ». Son calcul prend en compte plusieurs critères et, en premier lieu, l’âge du patient. Celui-ci est déterminant dans la pandémie actuelle, la mortalité du Covid-19 étant maximale chez les malades les plus âgés. « Je n’ai pas un patient de plus de 80 ans qui ait survécu. Quand la maladie est très grave, ils sont trop fragiles pour supporter les soins de réanimation », expliquait ainsi au « Monde » Alexandre Demoule, réanimateur à la Pitié-Salpêtrière.

