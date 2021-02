Face à la recrudescence des cas de coronavirus, la Gendarmerie Nationale était dans le nord de Ngazidja. Objectif : sensibiliser les habitants sur la pandémie et contrôler le respect des mesures sanitaires contre la Covid 19.

L’efficacité de la lutte engagée pour stopper la propagation du coronavirus dépend de chacun de nous. Respectons les gestes barrières.

Le dernier bulletin fait état de 100 décès cumulés à cause de la Covid-19. On comptabilise aujourd’hui 816 cas actifs et 98 nouveaux guéris.

