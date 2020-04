Coronavirus: la police mohelienne sur le terrain pour faire appliquer les mesures de prévention

La police nationale de Moheli est sur le terrain dans l’objectif de faire appliquer les mesures de prévention contre le Covid-19, prises par le chef de l’État. Ces fonctionnaires portent une attention particulière dans la lutte contre les regroupements de plusieurs personnes, source de contamination et de propagation du virus. Les prières et les jeux collectifs, sont systématiquement interdits. La police nationale de Moheli veille au respect de ces mesures et incite la population à rester chez elle.

La rédaction