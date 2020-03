CORONAVIRUS: La Responsabilité de tout un chacun

Tribune: Comoriennes et Comoriens

Une maladie contagieuse et très mortelle ne cesse de se propager très rapidement dans le monde. Le CORONAVIRUS dont à l’heure actuelle a laissé son statut d’épidémie pour avoir le stade d’une endémie. Des milliers et des milliers de personnes, hommes et femmes ont quitter ce monde éternellement à cause de cette maladies. Certains grands pays bien placés sur le plan économique, scientifique et technologique se trouvent actuellement dans l’impasse de gérer la maladie. Aucun pays de cette planète n’osera jamais dire qu’il est en sécurité. La maladie est grave, très grave je dis.

Aux, Comores, pour ceux qui prennent comme une blague, le CORONAVIRUS existe dans l’île Comorienne de Mayotte. Mayotte se trouve dans le sol comorien. Le cas des personnes contaminées à Mayotte ne cesse d’augmenter. il est donc important de se rappeler que Vaux mieux prévenir que guérir. Oui, La prévention est plus pertinente. Sur ce, il est à tout un chacun, important de prendre ses responsabilités à son niveau. Le Gouvernement Comorien n’est pas uniquement le seul responsable de la lutte definitive de l’entrée du Virus dans les 3 autres îles.

Frères et sœurs, Grands et Petits, nous sommes tous responsables. Se protéger lui même contre le virus c’est sauver des vies. Car, comme on dit, une personne infectée c’est une famille en risque. Donc avant que le Gouvernement fasse son grand devoir qui lui mérite, nous aussi citoyens comoriens, avons ce grand devoir de sensibiliser, infirmer et protéger nos familles. Arrêtons complètement les mots et paroles sans fondement qui sont toujours à l’encontre du Gouvernement. Toi, qui penses que le Gouvernement est le seul instrument qui pourra lutter contre l’arriver du virus aux Comores, tu es aussi responsable de toi même de ta famille et de ton village. Aidons nous, Dieu nous aidera. Pour mettre un terme à mes mots, j’aimerais dire fort que suivre les informations médiatiques et être à l’écoute de nos autorités, mérite un bon effort. Se protéger convenablement et sérieusement, c’est aussi protéger nos familles les plus proches et lointaines. Se laver les mains régulièrement est une lutte souhaitée par bon nombre de professionnels. Croyants , le sommes entant que pays musulman, prions au bon Dieu le Tout Puissant de nous éloigner contre cette maladie mortelle et d’éradiquer définitivement ce fléau partout où le virus vie et ravage sans contrôle.

MZE HALIFA Bourhane

Secrétaire d’état civil