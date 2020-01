Coronavirus : le bilan monte à 41 morts en Chine et 3 cas confirmés en France

La mystérieuse pneumonie appelée, «2019-nCov», nouveau coronavirus, qui a d’abord frappé la ville chinoise de Wuhan, se propage, faisant 41 morts morts selon le dernier bilan, et touchant plus de 1.300 personnes. Depuis, des cas de ce virus, qui se transmet par les voies respiratoires, ont été décelés ailleurs en Asie mais aussi aux États-Unis et en France, où trois cas, les premiers en Europe, ont été avérés. L’inquiétude grandit.

> La transmission par contagion est avérée

> En france, trois cas ont été confirmés, à Paris et à Bordeaux, les premiers en Europe

> Partout dans le monde, les contrôles se renforcent dans les aéroports

> Le SRAS avait fait 774 morts sur 8.096 cas, dont 349 en Chine et 299 à Hong Kong

07H26

La Chine a ordonné des mesures nationales de dépistage du nouveau virus dans les trains, les bus et les avions, afin de tenter d’endiguer l’épidémie.

Des points d’inspection vont être mis en place et tous les voyageurs présentant des symptômes de pneumonie seront «immédiatement transportés» dans un centre médical, a annoncé dans un communiqué la Commission nationale de la santé.

06H47

La Chine a annoncé samedi l’élargissement du cordon sanitaire imposé pour endiguer la propagation du nouveau virus apparu à Wuhan, ce qui a pour conséquence d’isoler du monde 56 millions de personnes.

Cinq villes supplémentaires de la province de Hubei (centre) ont été ajoutées aux 13 qui étaient déjà concernées par ce dispositif, qui implique notamment l’arrêt des transports publics à destination de ces agglomérations, et la fermeture des bretelles d’autoroute les desservant.

04H21

Un premier cas du coronavirus apparu en Chine a été confirmé samedi en Australie, dernier pays en date à être affecté par ce virus.

03H52

Quatre-cent-cinquante médecins et autre personnel médical de l’Armée populaire de libération (APL) sont arrivés par avion à Wuhan (centre de la Chine) pour participer à la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé samedi l’agence Chine nouvelle.

02H04

Le coronavirus qui s’est répandu en Chine a fait 41 morts, tandis que le nombre de personnes contaminées a bondi à près de 1.300, ont annoncé samedi les autorités locales. Au moins 444 nouveaux cas de virus ont été découverts, portant le nombre total de personnes contaminées à 1.287, a précisé la Commission nationale de santé dans un communiqué.

00H49

Après le décès de 15 personnes dans la province de Hubei, au centre de la Chine, le bilan grimpe à 41 morts.

VENDREDI 24 JANVIER

23H15

Un troisième cas du coronavirus apparu en Chine a été détecté en France, a annoncé vendredi soir le ministère de la Santé. Ce cas, «proche parent de l’un des cas, qui était en cours d’investigation, vient d’être confirmé», selon un communiqué. Les trois personnes avaient séjourné en Chine et sont hospitalisées à Bordeaux (sud-ouest) et à Paris, avec des mesures «d’isolement».

22H32

Donald Trump a loué vendredi les efforts de Pékin pour tenter de contenir la propagation d’un nouveau virus tueur et salué sa «transparence» dans ce combat. «La Chine travaille très dur pour contenir le coronavirus. Les Etats-Unis apprécient vraiment leurs efforts et leur transparence», a-t-il tweeté, se disant convaincu que tout allait «bien se passer». «Au nom du peuple américain, je veux en particulier remercier le président Xi !», a-t-il ajouté.

20H20

La ministre de la santé Agnès Buzyn annonce deux cas de personnes ayant contracté le coronavirus avérés en France, l’un à Bordeaux et l’autre à Paris (Bichat), les premiers en Europe. Agnès Buzyn a assuré que les autorités allaient faire tout leur possible pour «circonscrire» la propagation du virus.

