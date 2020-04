Coronavirus: le député de Mayotte Mansour Kamardine testé positif

C’est lui qui l’annonce sur sa page Facebook après plusieurs spéculations suite à son admission aux urgences du centre hospitalier de Mayotte.

« Chers amis, malgré une observance stricte du confinement depuis plus de 2 semaines, à l’exception d’une réunion institutionnelle et 7 jours après l’apparition de symptômes grippaux, des signes de détresse respiratoire se manifestant, à la demande des médecins, j’ai été testé au Covid puis placé en observation hier soir par les remarquables équipes du CHM. Il s’agit d’une contamination locale.

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, je souhaite la généralisation des tests pour qu’un suivi personnalisé quotidien soit mis en place, ce qui évitera d’en arriver à l’hospitalisation de trop nombreuses personnes.

En espérant sortir dès demain de l’hôpital et me remettre sur pied à 100% en quelques jours, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. »