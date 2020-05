Coronavirus: le grand mufti placé en quarantaine

Arrivé de France le 24 avril à bord d’un vol affrété par le royaume d’Arabie Saoudite, le nouveau Mufti Djamalilayli n’apparaît plus en public. En pour cause, il serait placé en quarantaine aussitôt arrivé, dans un hôtel à Moroni conformément aux mesures de prévention décrétées par le gouvernement comorien. Il terminera sa quarantaine entre le 7 et le 8 mai prochains. Ainsi, il aura passé en quarantaine ses deux premières semaines au pays depuis sa nomination après le décès de Toihir.

Avant lui, des grands noms avaient eux aussi été soumis aux mêmes règles, notamment l’ancien ministre Chatur ou encore la femme du patron des renseignements Fakri Mradabi. Hier jeudi 30 avril, le président Azali a déclaré le premier cas de coronavirus aux Comores. Il a fait savoir que l’etat de santé du patient, contaminé par un membre de la diaspora comorienne de France arrivé au pays depuis le 18 mars, s’améliore progressivement.