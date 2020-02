Coronavirus : le Nigeria reste l’un des pays les mieux préparés d’Afrique

Le Nigeria, premier pays d’Afrique sub-saharienne à enregistrer officiellement un cas de contamination au Covid-19, est l’un des pays les mieux armés sur le continent à faire face pour une telle épidémie.

Ils n’avaient pas prévu ça. L’équipe internationale de scientifiques qui avaient publié, le 20 février, une grande étude sur le risque pour chaque pays africain d’être touché par l’épidémie de Covid-19 avait bien identifié le Nigeria comme l’un des pays les plus exposés à une contamination. Mais ils n’avaient pas anticipé que le premier cas recensé sur le sol d’Afrique subsaharienne serait un Italien travaillant au Nigeria.

Il y a encore une semaine, “notre modèle reposait sur une épidémie concentrée en Chine, et depuis lors la situation a complètement changé [près de 40 pays ont fait état de cas de contamination, NDLR], et le virus peut dorénavant être importé de n’importe où. Notre modèle de départ n’a plus lieu d’être”, remarque Mathias Altmann, épidémiologiste à l’université de Bordeaux et l’un des coauteurs de l’étude sur la perméabilité des pays africains au coronavirus originaire de Wuhan en Chine. Cette obsolescence des travaux témoigne de la rapide propagation de l’épidémie.

