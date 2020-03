Par « dérogation spéciale » du ministère des transports et pour des « raisons humanitaires », le navire Zam-zam arrivé de Madagascar depuis hier avec à son bord 30 passagers, est autorisé d’accoster et débarquer les passagers aux ports de Mutsamudu et de Moroni. Voir document ci-dessous👇

