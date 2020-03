Coronavirus : les 5 millions de dollars sont-ils destinés à l’achat de cercueils ?

A l’attention d’Azali assoumani

Nous appréhendons avec stupéfaction les explications fournis par Amine Soeuf sur les raisons de la non fermeture de nos frontières. Est-il vrai qu’aux Comores tout dépend de l’extérieur mais la réalité est que le scénario sera catastrophique si le coronavirus venait à s’introduire aux Comores.

Bien évidemment on est en état de guerre. Belou vous a t-il dressé un croquis ou une simulation pour vous démontrer l’ampleur et la vitesse de propagation avec laquelle un contaminé infectera son village en se basant sur notre degré de fréquentation?

La ministre de la santé vous a t-elle fait un inventaire du besoin sanitaire ? Combien de réanimateurs artificiels, du stock en oxygène, du personnel expérimenté, de lits médicalisés dispose t-on…? Où se situe le centre opérationnel qui pilote la lutte, la cellule téléphonique d’urgence, l’assistance psychologique ou sociale qui vont avec ? Aucun charter n’est atterri pour nous doter de quoi que ce soit. A quoi va servir les 5 millions de dollars ? Juste pour acheter des cercueils et creuser des fausses communes ?

Pour éviter un carnage, tous les moyens devront être mis en œuvres et les bonnes volontés de tous bords à mobiliser. Sensibiliser des bénévoles jusqu’aux paras médicaux qui pullulent dans nos villes (les 5000 diplômés que vous avez mis au chômage). Mais comment peuvent-ils vibrer la corde patriotique, prendre le risque de s’exposer pour sauver des vies alors que le gouvernement se confine dans sa tour d’ivoire, considérant que la pensée des autres est une contamination pire que le coronavirus ? (Distanciation gouvernementale de la pensée des autres).

Monsieur Azali, si on ne déploie pas tous les moyens pour empêcher le coronavirus de sévir, les malades mourront dans l’indignité totale car même le personnel médical va les éviter. Les Comores est un pays spécifique. Vous comme moi savons que des les 10 premiers cas de contaminés, toutes les familles vont rappeler leurs enfants aide soignants de se replier aux villages pour se mettre à l’abri.Des policiers vont prendre la poudre d’escampette, des fonctionnaires abandonneront leurs postes pour ne dépendre que de la diaspora « éboueurs ». CETTE DERNIÈRE VA VOUS TENIR RESPONSABLE DUNE HÉCATOMBE.RÉALISEZ VOUS QUE VOUS DEVREZ AUSSI TIRER SUR LES SURVIVANT QUI VONT DEMANDER VOTRE DÉPART?

ENCORE JE VOUS SUGGÈRE LA FERMETURE TOTALE DE NOS FRONTIÈRES

Voici une esquisse de mon plan de bataille :

Fermons tous les frontières et déployons l’armée à Anjouan pour stopper la flotte des kwasa kwasa.

Procédons aussi à des tests d’analyses systématiques de toutes personnes revenues de l’étranger, le personnel de l’aéroport et médical exposés et les kwasa kwasionistes anjouanais.

Interdire la circulation inter île et fermer l’administration pour un confinement de 10 jours. Mobiliser les chefs des villages pour empêcher la sortie et l’entrée dans nos villages. Rationner la vente du riz pour éviter la spéculation des prix ou la pénurie. Pendant ce période, fermer les routes sauf pour raison médicale ou impérieuse.

Pour répondre a l’inquiétude d’Amine Soeuf :

1- Pour les analyses à effectuer a Nairobi ou Madagascar. L’affrètement d’un ATR 42 ou l’appareil d’AB aviation nous coûtera au plus 100000 euros par mois en raison de 2 rotations par semaine. Si dans 14 jours, il n’y a pas un cas positif, on peut s’en féliciter car on serait épargner pour toujours. Apres on aura plus jamais besoin d’analyses car personne n’y entre.

2- Pour le ravitaillement en Produit de premières nécessités et hydrocarbures, les bateaux de marchandises et les avions cargos sont d’un secours car ne sont pas des vecteurs de coronavirus comme l’humain.

Par Cap Patrie