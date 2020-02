Coronavirus : les Comores ont donné 100 euros à la Chine pour la lutte contre le coronavirus

L’Amicale Comores – Chine a remis à M. L’Ambassadeur de Chine, un message de soutien et de confiance aux autorités chinoises, et un témoigne de la solidarité des Comoriens à l’égard à l’égard du peuple chinois.

Samedi 8 janvier, une délégation de l’Amicale Chine-Comores a été reçue à sa demande , par son Excellence l’Ambassadeur de la République populaire de Chine.

La délégation menée par le Président de l’Amicale, le Dr Ahamada Msa M’liva, ancien directeur national de la santé, actuellement Conseiller chargé des systèmes et services de santé à l’OMS, était composée, de MM. Ali Mlahaili, Président d’honneur de l’Amicale, ancien ambassadeur, Moustoifa Said Cheikh, Vice président, ancien ministre, Abdourahim Said Bakar, Secrétaire Général, ancien ministre et de Mme Naama Idriss, trésorière, Directrice de l’Hotel Jardin de la Paix, présidente d’associations patronales et d’associations de promotion de l’entrepreneuriat féminin. Le bureau était accompagné de 3 membres de l’Amicale : MM Ahmed Thabit, ancien fonctionnaire dès Nations Unies, ancien ambassadeur, Mirhane Bourhane, Ambassadeur et Said Abdallah Mchangama de Radio HaYba FM.

Le Dr Mliva, a exprimé avec émotion la solidarité entière du peuple comorien à l’égard du peuple chinois face à cette épreuve complexe et douloureuse. Le médecin en lui a trouvé les mots justes pour décrire la confiance des Comoriens aux capacités des autorités chinoises de maîtriser l’épidémie. Il a loué la transparence avec laquelle le ministère chinois de la santé communique avec les organisations internationales et les pays pour endiguer la propagation BDE la maladie.

Le Dr Mliva a remis à M. l’Ambassadeur, une somme symbolique de 100 Euros, destinée à l’achat d’un carton de masques, produit introuvable ces jours-ci dans le pays. « Nous connaissons les capacités et les moyens de la Chine, mais par ce geste, l’Amicale a voulu montrer au peuple chinois combien les Comoriens se sentent concernés. »

M. l’Ambassadeur s’est dit très touché par ce témoignage d’amitié profonde.

Pour conclure le Président d’honneur M. Mlahaili a rappelé que l’amitié comoro-chinoise a le même âge que l’état comorien. La Chine a été le premier pays a reconnaître les Comores indépendantes et les relations sont toujours restées fraternelles et fructueuses.

Hayba Fm