Coronavirus : Les contractuels damnés à risquer tout pour rien

Tribune : Face à l’épidémie du covid 19, les paramédicaux stagiaires et contractuels sont ceux qui risquent tout leurs vies au front de la bataille. Cependant ils n’auront même pas droit à une reconnaissance si on en juge les propos tenus par Azali lors de sa visite à l’hôpital de samba kouni. Un comportement immoral qui sape la lutte contre le covid 19 et place le pays devant une catastrophe. violence verbale et terreur le tout enrobé d’un esclavagisme moderne plonge les contractuels dans le désarroi total

«Moi aussi je suis un contractuel » assomme Azali. D’un ton menaçant les récalcitrants de licenciement alors qu’Il occupe la 4eme place des présidents africains les mieux payés avec plus de 13 000 euros. Insulter ainsi les paramédicaux est inadmissible. Une honte insubmersible venant d’un chef d’état qui ne sait pas comment s’adresser avec courtoisie à ceux qui bravent le danger pour repousser la pandémie pendant que lui et sa clique brassent les milliards d’aides dans leur harem doré.

Ces invectives montrent qu’Azali est grossier, ne se gène pas d’être si malappris de traiter les contractuels comme du bétail. Il à beaucoup à apprendre de son homologue malgache qui est apparu solidaire des plus démunis. Pour les mesures d’accompagnement du confinement, Andry Rajoelina à débloqué un budget de 2,5 million d’euros. Chauffeurs de bus, taxi-mans, tireurs de pousse pousse, travailleuses de sexe sont les grands bénéficiaires. Chez nous, la précarité des comoriens en ce temps de crise sanitaire doublée de crise alimentaire n’attend que la diaspora pour répondre aux besoins de leurs familles dès lors qu’Azali n’en a cure.

Outre la pilule est difficile à avaler pour ces professionnels de la santé dont tout ou presque font déjà 2 ans de stages sans rémunération aucune. La comparaison faite par Azali est ubuesque, provocante et choquante.

Si Azali qui va s’adresser à la nation ignore de présenter ses excuses, ses insultes auront des répercussions irrémédiables.

Par Cap Patrie