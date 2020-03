Coronavirus: les deux médecins arrêtés par le patron des renseignements sont relâchés

Deux médecins étaient arrêtés cet après-midi du 18 mars par le patron des renseignements. Les docteurs Hafidhou et Chamsidine étaient conduits à la gendarmerie où s’est rendue la ministre de la santé pour leur apporter soutien et réconfort. Après une courte audition, ils viennent d’être relâchés. Le chef des services de renseignements les accusait de de complicité de l’évasion de 4 passagers arrivés hier mardi de France et qui ont échappé à la quarantaine. La femme de Fakri est parmi les passagers placés en quarantaine à Hahaya. Sur le même sujet, lire aussi:👉http://www.comores-infos.net/coronavirus-deux-medecins-sequestres-par-le-patron-des-renseignements-fakri-mradabi/