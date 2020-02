Coronavirus : Les dispositifs aux frontières sont insuffisants

Alors que le pays ne dispose toujours pas d’un centre d’isolement, le scan thermique mis à la disposition des agents aux frontières pour détecter les cas suspects de coronavirus, se révèle inutile faute de moyens supplémentaires.

Le pays accueille comme si de rien n’était ses ressortissants venant de la Chine, épicentre de l’épidémie coronavirus, sans pour autant être en mesure de s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs dudit virus qui a fait 425 morts et 20 000 cas selon le bilan d’hier mardi. C’était le 28 janvier, soit un mois depuis le début de l’épidémie fin décembre, que les autorités sanitaires de Moroni ont annoncé en grande pompe la mise en place de ce dispositif sanitaire dans les frontières. « Le contrôle de la température se fera systématiquement sur tous les passagers à l’arrivée de tous les vols par des équipes médicales déployés aux frontières », avait écrit la ministre sur sa page Facebook.

Hier, votre journal avait révélé l’arrivée aux Comores d’au moins neuf étudiants comoriens basés en Chine. Une information qui a suscité l’inquiétude du gouvernement lequel a dû organiser en urgence une réunion interministérielle hier-même, pour étudier les voies et moyens de prendre le problème à bras-le-corps. Si le suivi des mesures annoncées se fait toujours attendre, c’est peu dire que le pays est hautement exposé au danger car même les scans thermiques mis à la disposition des agents aux frontières s’avèrent inutiles tant que d’autres moyens supplémentaires n’auront pas été mis en place comme il ne suffit pas de détecter le virus pour limiter sa propagation.

En effet, selon le ministère de la santé, si un cas de coronavirus est détecté chez une personne, elle ne pourra pas être prise en charge tant le site d’isolement fait défaut. « Nous sommes en train de voir comment renforcer les moyens de prise en charge au niveau des frontière », nous annonce le ministère de la santé, selon lequel les étudiants rentrés de Chine sont « suivis » et « surveillés ». « Nous sommes en contact permanent avec eux », renchérit le ministère. Rappelons que sous d’autres cieux, les voyageurs venant de la Chine sont mis en quarantaine pendant 14 jours, soit le temps nécessaire pour s’assurer que le suspect ne présente aucun symptôme.

Pendant la réunion interministérielle tenue aux Affaires étrangères, les autorités ont décidé d’identifier rapidement les sites appropriés pour la mise en quarantaine des personnes en provenance de Chine ou des pays proches de l’épidémie ; identifier un site médicalisé pour des personnes présentant des symptômes du coronavirus ; sensibiliser les ressortissants comoriens se trouvant actuellement en Chine à y rester et se conformer scrupuleusement aux mesures de prévention préconisées par les autorités chinoises ; informer régulièrement la population via les différents médias de l’évolution de la situation et des mesures prises. Espérons qu’il n’est pas trop tard car nos neuf compatriotes venus de Chine sont rentrés chez eux le jour-même de leur arrivée, ce qui n’est pas sans inquiéter leurs familles.

Andjouza Abouheir / LGDC