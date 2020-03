Ce samedi soir, foundhi Djibril vient de confirmer qu’il est le comorien le plus suivi en direct. Il a pu réunir à lui tout seul plus de 9000 personnes en direct à la fois sur YouTube et Facebook.

Les personnes suivent au moment où on met en ligne cet article, les douans à lire pour demander à Dieu de bien vouloir nous protéger du coronavirus, qu’il ne soit pas mortel…