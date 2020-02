Coronavirus : Les mesures de surveillance se renforcent au fil des jours aux frontières

Les autorités, dans un communiqué, informent les compagnies de navigation aérienne et maritime qui desservent les Comores d’observer les consignes de prévention émises et qu’en cas de non-respect et /ou de violation desdites consignes, la compagnie «assumera la responsabilité totale et complète en termes de mise en quarantaine et de prise en charge» des voyageurs.

Les ministères de la Santé et des Transports ont signé le vendredi dernier un communiqué conjoint appelant tout ressortissant Comorien en provenance de Chine à observer une quarantaine de 14 jours dans un pays tiers non affecté par l’épidémie de Coronavirus avant d’arriver sur le territoire national. Ce communiqué informe les compagnies navigation aérienne et maritime d’observer les consignes émises et qu’en cas de non-respect et /ou de violation desdites consignes, la compagnie «assumera la responsabilité totale et complète en termes de mise en quarantaine et de prise en charge» des voyageurs.

Ce communiqué intervient quelques jours après le retour des ressortissants comoriens de Chine (lire ci-dessous). Le dispositif mis en place semble insuffisant à en croire certains. Selon Ahmed Ali, rencontré à Moroni, Magoudjou, le pays n’a pas les moyens de faire face à ce genre de fléau et n’a pas non plus les outils pour prendre en charge et protéger la population si ce virus venait à atteindre aux Comores. «J’aurais préféré que ces étudiants restent en Chine, c’est plus risqué s’ils viennent que s’ils restent là-bas», a-t-il avancé.

Toujours est-il que les autorités renforcent les mesures de surveillance aux frontières.

Au sujet de ces étudiants qui sont revenus de Chines les semaines passées, la directrice de la promotion de la santé, docteur Karima Abderemane a précisé qu’il est interdit à ces personnes de se rendre à l’hôpital elle doit rester à la maison. «Dès qu’elles présentent des symptômes du Coronavirus, elles doivent obligatoirement rester à la maison, car si elles quittent leurs maisons, elles risquent de contaminer celles qui seront sur son passage, dans le taxi, dans la rue ou à l’hôpital.

La directrice de la promotion de la Santé a ajouté qu’une fois qu’on présente un des symptômes de la maladie, la personne doit signaler aux responsables afin qu’ils viennent sur place pour prendre les dispositions nécessaires. «En cas de suspicion ou de symptômes, il faut appeler la surveillance nationale au 3208819, la direction régionale de Ngazidja, au 3564251. A Ndzuani, il faut joindre le 3347766 et le 3450095, à Mwali,» a-t-elle indiqué.

Abouhariat Said Abdallah/Alwatwan