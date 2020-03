Coronavirus: les musulmans comoriens s’auto-imposent les mesures de distanciation

Alors que pour la prière collective de vendredi les fidèles continuent à ses ranger serrés comme les dents du peigne, pendant les cinq prières obligatoires les gens observent la mesure de distanciation recommandées pour se prévenir du coronavirus. En début de semaine le chef de l’Etat a interdit le rassemblement de plus de 20 personnes lors des conclusions de mariages. Quelques jours plus tard le ministre de l’intérieur a décidé de faire jouer les matchs de football à huis clos. Quant au ministre de l’éducation, il a suspendu les cours à l’université et prolongé les vacances scolaires pour deux dans chaque domaine.

La rédaction