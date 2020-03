Coronavirus: lettre aux lectrices et lecteurs de Comores Infos

Chères lectrices chère lecteurs. Nous avons publié une information faisant état de deux cas suspects de coronavirus à Moroni. Vous l’avais constater, tous les soutiens au pouvoir sont sur le pont pour accuser Comores Infos de mensonges. La ministre de la santé organise une conférence de presse dans une heures de temps sur ce même point. Y-a-t-il ou non de cas suspects à Moroni ? Nous persistons et signons: il y’a des cas suspects de coronavirus. Le ministère de la santé, depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, joue la carte de « tout va bien ». Et quand il y’a une situation délicate au pays, ils n’osent pas démentir pour ne pas dire mentir malgré la réalité.

Souvenez-vous il y a un mois un jeviens a été soupçonné de porter le virus et que les autorités ont voulu le transférer à l’hôpital de Samba Kouni où il a été refoulé. Les soutiens au pouvoir ont traité de tous les noms le jeune qui a fait la vidéo, origine de l’information qui avait paniqué le pays entier. On l’accusait de menteur. On l’a obligé de démentir ses propres affirmations sinon il allait en prison. Or une semaine après le ministère de la santé a sorti un communiqué pour confirmer les rumeurs. Ils ont avoué dans ce communiqué que le jeviens a été suspecté de porter le virus vu les symptômes qu’il présenté. Heureusement que ça n’a été qu’une fausse alerte. Ce n’était pas le coronavirus. Il y’a une semaine à Anjouan toujours un cas suspect. Le jeune été venu de Mayotte où plusieurs dizaines de cas sont confirmer. Ce jeune était mis en isolement. Les analyses effectués sur lui ont montrés que malgré les symptômes il n’était pas positif au coronavirus. Cette fois ça n’est pas le ministère de la santé qui s’est empressé à révéler les résultats mais nos confrères de la gazette des Comores. Dans les deux situations, Comores Infos a toujours été traité de « site de propagation de mensonges ». Mais l’histoire finit toujours par nous donner raison. Quand la femme de Fakri Mradabi était placée en quarantaine, nous étions les premiers à relayer l’information. Là encore nous avons subit toutes les foudres des internautes. L’intéressée elle-même a fait un post Facebook une semaine plus tard pour confirmer sa situation. Nos détracteurs n’avaient rien à dire. Ils étaient disparus. Quand il y une dizaines de jours nous avons révélé l’arrestation de deux médecins par la gendarmerie accusés de laissé partir des passagers venus de France, l’on nous a également accusé de menteurs et fauteur de troubles alors que la ministre de la santé elle-même était à la gendarmerie de Moroni pour intervenir jusqu’à la libération de ces médecins. Chers lecteurs, si Comores Infos est un site de mensongers, demandez aux « vrais » professionnels de l’information de vous prouver le contraire de ce que nous affirmons. Car nous nous cherchons l’information sur le terrain. Les information officielles ne sont pas forcément les bonnes. C’est pour ça que nous creusons toujours un peu partout car les autorités n’ont pas encore compris que la carte de la transparence est la seule qui peut sauver des vies. Les autorités veulent faire croire que tout va bien alors qu’on sait que le pays n’est pas prêts. Demandez aux personnes que vous faites confiance d’aller vérifiez si c’est vrai ou non des cartons de l’aide de la Chine n’ont pas été détournés car nous avons affirmé qu’il y a eu détournement. Chères lectrices chères lecteurs, soyez certains d’une chose: vous pouvez toujours compter sur les « mensonges » de Comores Infos pour savoir la VÉRITÉ.

La rédaction