Coronavirus: l’homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, testé positif

L’ancien athlète Usain Bolt, champion olympique à huit reprises et détenteur des records du monde du 100m et du 200m, a été testé positif au coronavirus et s’est placé en isolement à son domicile en Jamaïque après avoir célébré la semaine dernière son anniversaire avec une grande fête sans port du masque.

Le ministère jamaïcain de la Santé a confirmé ce lundi soir le diagnostic après que Bolt, 34 ans, a déclaré dans une vidéo publiée dans la journée sur les réseaux sociaux qu’il attendait de connaître les résultats du test de dépistage.

« Je me suis réveillé comme tout le monde, j’ai regardé les réseaux sociaux où il est dit que j’ai le Covid-19, déclare dans la vidéo celui qui fût huit fois médaillé d’or du sprint lors de trois éditions consécutives des Jeux Olympiques (2008, 2012 et 2016). J’ai fait un test samedi pour quitter (la Jamaïque) parce que j’ai un travail à faire. J’essaie d’être responsable. Je vais donc rester ici, en sécurité. De plus, je ne présente aucun symptôme. »

« Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé, a poursuivi l’homme le plus rapide du monde. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement. »

Source: RFI