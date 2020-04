Mansour Kamardine, « merci mes chers amis pour vos nombreux messages de soutien. Il me vont droit au coeur. J’ai pu sortir du CHM ce dimanche et serai officiellement guéri dans 1 semaine. Je vous prie de bien vouloir être compréhensif pour mon activité qui sera encore quelques jours limitée, le temps de récupérer des forces. Mais je demeure bien évidemment vigilant. Ra hachiri et respect des consignes sanitaires. »