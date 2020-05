Coronavirus : Mayotte compte huit décès liés au Covid-19

Ce vendredi 1er mai , dans son point quotidien, le directeur général de la santé a fait état de huit décès à Mayotte liés à l’épidémie du Coronavirus. Alors pourquoi ce n’est pas l’ARS Mayotte qui annonce ce chiffre? C’est peut-être la raison du silence de l’agence régionale de santé qui n’a pas communiqué ce vendredi le bulletin quotidien sur la situation épidémique à Mayotte. Peut-être des invistigations approfondies sont en cours pour avoir plus d’explications sur ces décès. Jeudi sur le plateau du JT de Mayotte la 1ère la directrice de l’ARS Dominique Voynet avait concédé que le nombre de morts avaient évolué. Il était passé de 4 à 5 mais là avec l’annonce du directeur général de la santé , on sait qu’il est beaucoup plus important.

Donc tous les indicateurs sont désormais au rouge pour Mayotte. Rouge comme la couleur de l’ile sur la carte de France du déconfinement qui tient compte de deux indicateurs principaux : la circulation active du virus et la tension hospitalière sur les capacités en réanimation. Voilà de quoi donner un argument supplémentaire aux partisans d’un confinement prolongé à Mayotte. Ils sont nombreux.

Mayotte 1ère