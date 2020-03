Coronavirus : message important du DR Abdou Chacour Ahamed

Tribune: Chers collègues et amies

Étant conscient du danger du Corona virus qui menace le monde entier et a défié particulièrement les pays riches possédant des ressources humaines et un plateau technique de dernier cris , le sort des pays pauvres comme le nôtre est hypothétique. Alors allons nous croiser les bras en l’absence de moyens de tout genre ? Allons nous nous se résigner face à cette armée non détectable par les puissants radars du monde ou allons nous faire face à cet ennemi redoutable mais non invincible !

Chers collègues notre sort est entre nos mains .

Notre courage , Notre persévérance et notre croyance et notre foi en dieu et à la vie constitueront les premières troupes de nos soldats face à cette armée invisible et pourtant qui ravage de jour en jour .

C est pourquoi moi et certains collègues et certains amis (ies) non issues de la santé avons pris la décision de se constituer en collectif pour sillonner les îles afin de sensibiliser les citoyens pour prévenir une attaque Eventuelle de cette armee invisible .

Nous avons commence des réunions réduites de sensibilisation partout à ngazidja dans les mosquées place publiques à l’occasion .

Je demande à mes collègue de chaque région et les citoyens courageux de nous rejoindre pour la sensibilisation avec un discours court sur l essentiel ne dépassant pas 10mn

Ensemble avec courage , persévérance, croyance et foi en dieu on vaincra insha Allah

Que dieu protège les îles comores et le monde entier inchallah.

Merci de nous comprendre et de nous aider intellectuellement sur cette démarche afin de lutter contre ce monstre

Aujourd hui dimanche on continue nos tournées .

DR Abdou Chacour Ahamed.