Coronavirus : mettre en place une stratégie pour éviter les ruptures de stock et l’inflation

À mesure que le coronavirus se propage dans le monde entier, les effets néfastes du point de vue économique se font sentir de plus en plus. C’est pourquoi, le ministre de l’économie, Houmed Msaidié a réuni ce matin, la direction de l’économie et du commerce pour échanger sur les mesures à préconiser au niveau national et ce, après une étude réalisée par la direction nationale du commerce qui insiste sur le fait que le pays dépend presque exclusivement des importations notamment dans des pays touchés par le virus.

Le ministre a rappelé que les principales places boursières s’effondrent, le risque d’une faillite des banques n’est pas à écarter, les craintes d’une pénurie alimentaire sont réelles. En ce qui concerne notre pays, Houmed Msaidié a invité les acteurs de l’économie et du commerce à se pencher sur la question des stocks de produits de première nécessité disponibles auprès des importateurs, la situation au niveau de pharmacies parce qu’en cette période de forte demande sachant que le futur est incertain quant à ce virus, il convient de tout mettre en œuvre pour éviter une pénurie tout en ayant un œil sur le risque d’inflation. Le porte-parole du gouvernement a demandé l’organisation d’une grande rencontre avec les opérateurs économiques la semaine prochaine pour peaufiner une stratégie commune et se pencher sur l’éventualité d’importer massivement des produits pour se mettre à l’abri pendant plusieurs mois d’autant plus que le mois du Ramadan commence en avril. En attendant les opérateurs économiques, la direction de l’économie et du commerce a préconisé de rendre visite aux importateurs et d’avoir une idée sur leur stock actuel afin d’éviter une éventuelle dissimulation pouvant déboucher sur une pénurie artificielle.