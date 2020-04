Coronavirus : Ne pas se tromper de cible

L’objectif de tous ceux qui ont en vue les intérêts bien compris du pays est de toute évidence d’œuvrer pour que notre archipel de quatre îles affrontent cette catastrophe mondiale le mieux possible, avec le moins de perte possible en vies humaines.

Cette lapalissade mérite d’être souligné au regard des polémiques alimentées par les rumeurs et les subjectivités des uns et des autres.

Deux événements importants se sont produits hier et nourrissent les tendances aux polémiques. Je crois qu’il faudrait s’en tenir le plus près possible des faits

1- la personne détectée au covid-19 à Maore venant de Ndzuwani.

On peut noter arrières pensées, coups bas, aplatissement, etc. Ce qui importe selon moi c’est qu’une personne contaminée a vécu plusieurs semaines dans les 3 îles et a donc inévitablement contaminé d’autres. Le problème n’est pas de savoir s’il a été contaminé ici ou là-bas mais de prendre les mesures qui s’imposent.

Le gouvernement se ridiculise en spéculant sur le nom de la personne d’un village pour démolir la propagande française. Le plus grave c’est de continuer à affirmer qu’il n’y a pas de cas officiel, mais Mr El-Amine Soueff, dites nous comment peut-on officialiser un cas sans test ? Mettez-vous en doute le test fait à Maore sur le Comorien ? Pouvez-vous assurer quelqu’un que cette personne qui a séjourné plusieurs semaines à Ndzuwani et Ngazidja n’a contaminé personne ?

Une telle attitude ne peut que susciter de la défiance envers le gouvernement dans sa capacité à conduire efficacement la riposte au coronavirus

2- L e malade en détresse respiratoire à Mdé