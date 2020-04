Coronavirus : Nos chercheurs font la risée du pays

Tribune: Il faut dire que nos chercheurs ne manquent pas d’ingéniosité pour bercer les comoriens dans l’illusion qu’ils sont immunisés contre le coronavirus. A preuve, le Dr Abdou Ada rassure que « Si aucun cas n’est détecté aux Comores, cela est lié au traitement de masse à base d’artemisine utilisé aux Comores ».

Je me permets de dire que le Dr Ada a mis les comoriens dans la mauvaise voie dans la prévention contre le coronavirus. Pourquoi les combinaisons thérapeutiques à base d’arthemisinine (CTA) produisent des anti-covid 19 seulement aux comoriens alors que partout en Afrique il est utilisé pour traiter le paludisme ? L’Afrique du sud, le Nigeria, le Kenya, le RDC, ont aiguillé la lutte contre le paludisme sur artemisine. Ne sont-ils pas durement frappés par le coronavirus ?

Parallèlement, faut-il noter que le CTA utilisé pour traiter le plasmodium falciparum (paludisme en Afrique) est l’équivalent de la chloroquine dans le traitement du paludisme dont l’infection est du au plasmodium à vivax. Il s’agit du paludisme en Asie (la chine, Malaisie, Corée du sud) et moyen orient (Arabie saoudite, Iran et Oman). Quelle facilité que de dire, ceux qui ont ingurgité de la chloroquine sont hors de portée du covid 19 ?

Etant donné que faire des recherches aux Comores est un jeu de poker, le docteur petit vient à son tour abattre une nouvelle carte. La chaleur aux Comores a eu un effet sur le virus, conclut-il. Et pourtant, on assiste à une nombre très élevé des contaminations a Dubaï et les pays à fortes températures du moyen orient. Les pays désertiques étant durement frappés, comment le coronavirus peut-il être endigué aux Comores par une chaleur qui ne dépasse a peine les 32°c ? On peut conclure que Dr petit passe beaucoup de temps à écouter les bêtises de Donald Tromp plutôt que de se baser sur des études scientifiques. Il a bien été démontré que pour neutraliser le covid 19 il faudrait l’exposé à une température de 56°C pendant 20 à 30 min ou 65°C pendant 5 à 10min. a titre de comparaison le record de chaleur est de 48,4° Afrique du sud en 2015, 47,6°C à wafra koweit en 2019 et 46°C en France en 2019. Ceci explique pourquoi à moins de 32°C le coronavirus n’aura pas du mal à survivre aux Comores.

Enfin nous aimerions voir des intellos qui fassent recours aux médias pour inciter la population à prendre tous les mesures pour endiguer la pandémie. Par contre, les conclusions de Dr Ada et Petit poussent inexorablement à baisser la garde. L’artemisine et la chaleur prémunissent-il les Comores contre le coronavirus ? Si oui, pourquoi ces 2 facteurs n’ont pas eu le même effet escompté à Mayotte ? Comment donc ce virus a pu contaminer 1 754 457 personnes dans 185 pays ?

Enfin bizarrement je me demande comment l’artemisine et la chaleur a pu stopper le virus alors que dit-on il n’a pas encore pointé le nez au pays ? Ne faut il pas s’inquiéter que c’est seulement les pays sous dictature (la Corée du nord, Tadjikistan, Turkménistan, Comores) qui présentent zero cas ? Pour se rendre à l’évidence nos chercheurs devront plutôt exiger un centre de dépistage du covid 19 pour qu’ils puissent nous démontrer que l’instantanéité de la dengue n’est pas l’arbre qui cache la foret.

Par Cap Patrie